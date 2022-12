Rianimato scialpinista travolto da valanga in val di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 10 DIC - Non è deceduto, ma è stato rianimato sul posto lo scialpinista, travolto da una valanga in val di Fassa. Lo comunica il soccorso alpino. Dopo le operazioni dei sanitari sul posto il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Trento.

L'intervento dell'elisoccorso è stato reso molto difficile a causa della poca visibilità. A causa del maltempo l'elicottero Aiut Alpin Dolomites, che è di stanza in val Gardena, non ha potuto raggiungere il luogo dell'incidente nella vicina val di Fassa. L'uomo, che faceva parte di una comitiva di sette scialpinisti, è stata localizzata sotto la neve solo dopo lunghe ricerche. Sul posto i sanitari hanno iniziato con le operazioni di rianimazione. Il bollettino valanghe, dopo le nevicate degli ultimi giorni, indicava per oggi grado 3 'marcato' di 5. In quota l'innevamento è attualmente estremamente variabile a seconda dell'azione del vento. In prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni si sono formati accumuli di neve ventata in parte facilmente distaccabili. La slavina si è staccata sul pendio che da passo San Nicolo scende alla baita Alle Cascate, un'escursione molto frequentata dagli appassionati della montagna sia d'inverno che d'estate.