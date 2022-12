Biathlon: Cdm donne; Simon vince a Hochfilzen, Vittozzi ottava

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - La francese Julia Simon ha vinto la gara a l'inseguimento di Hochfilzen, seconda prova della coppa del mondo femminile di biathlon prevista in questo fine settimana bella località austriaca. Un errore al tiro per Simon, come per la norvegese Ingrid Tandrevold, che ha chiuso seconda, e due per la ceca Marketa Davidova, terza. Buona gara per Lisa Vittozzi in recupero nella parte finale dopo due errori al tiro, che ha chiuso all'ottavo posto con un ritardo di 1'08″2.

Dorothea Wierer si è piazzata al 13/o posto nonostante i quattro errori al tiro, con un ritardo di 1'41″6, mentre hanno chiuso 25/a Samuela Comola, con due errori, e 37/a Rebecca Passler, quattro errori. Ora la francese Simon guida la classifica generale con 310 punti, davanti a Tandrevold che sale a 245. Terzo posto per Vittozzi con 242 punti, mentre è decima Wierer con 174 punti. Le donne saranno impegnate anche domani a Hochfilzen, nella staffetta. (ANSA).