Orefice legato e imbavagliato in gioielleria a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - Rapina questa mattina ad una gioielleria a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, tre uomini poco dopo le ore 11 sono entrati nella gioielleria Authier in Corso Italia, nei pressi di piazza Mazzini. I rapinatori, nei scorsi mesi, erano venuti altre volte nel negozio come normali cliente, ha raccontato dopo il gioielliere Herbert Obexer. "Oggi invece mi hanno raggiunto dietro il banco, mi hanno buttato per terra, legato e imbavagliato", prosegue il 59enne.

I malviventi, che parlavano spagnolo e apparentamenti non erano armati, hanno svuotato la cassaforte che in quel momento era solo socchiusa. Lo scorso marzo il commerciante aveva riferito alla polizia di queste persone perché gli erano sembrate sospette. Dopo circa mezzora, Obexer si è liberato con un coltellino che ha trovato in bagno. A lanciare l'allarme è stato poi un cliente. La rapina è avvenuta alle 11.07, come testimonia un orologio a pendolo che si è fermato, quando il titolare gli è finito contro nella caduta. Il bottino deve ancora essere stabilito, ma dovrebbe essere rilevante. Indagano i carabinieri. (ANSA).