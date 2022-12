Mercatini di Bolzano e Trento sotto la neve, pochi disagi

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - In Trentino Alto Adige, per la prima volta in questo ancora giovane inverno, la neve sta cadendo fino al fondovalle. I mercatini di Natale di Trento e Bolzano oggi infatti sono tinti di bianco. Per il momento non si registrano problemi alla viabilità, tranne in montagna qualche mezzo bloccato perché sprovvisto di attrezzatura invernale. Al Passo Costalunga servono le catene montate.

Il ponte di Sant'Ambrogio, dopo due anni di pandemia, sta riportando molti turisti in regione. "Siamo molto contenti", conferma la direttrice dell'Azienda di soggiorno di Bolzano Roberta Agosti. Ieri il mercatino era molto ben frequentato, con code davanti ai ristoranti. In città sono arrivati una novantina di pullman. "Domani probabilmente qualche turista, che voleva venire in giornata, cambierà idea e rinuncerà al viaggio a causa del tempo, anche se la neve porta un'atmosfera ancora più magica in città", afferma Agosti. (ANSA).