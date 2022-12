Covid: in Alto Adige cala incidenza, ma non ricoveri

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - In Alto Adige, rispetto alla scorsa settimana, scendono l'incidenza e le persone in quarantena, mentre sale - anche se di poco - il numero di ricoveri. I nuovi casi nell'arco di sette giorni sono 752.

Rispetto a venerdì scorso l'incidenza scende da 173 a 149, mentre il numero degli altoatesini in quarantena da 1265 a 959.

I ricoveri in terapia intensiva invece sono in salita, da uno a due e quelli nei normali reparti da 31 a 32. Per il momento il dato dei decessi non risulta invece aggiornato. (ANSA).