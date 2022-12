Brennero: Bolzano e Innsbruck per migliore scambio di dati

(ANSA) - BOLZANO, 09 DIC - Un migliore scambio di dati sul traffico al Brennero per ottenere un controllo e una pianificazione congiunti lungo il Corridoio. E' quanto è stato ribadito dai presidenti del land austriaco Tirolo, Anton Mattle, e della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che si sono incontrati in Alto Adige assieme agli assessori alla Mobilità, Renè Zumtobel e Daniel Alfreider.

In questo contesto, il collegamento in rete tra strada e ferrovia dovrebbe svolgere un ruolo importante.

"Stiamo perseguendo obiettivi comuni lungo il Corridoio. Il traguardo è ridurre l'impatto ambientale negativo e aumentare la sicurezza e la fluidità del traffico", afferma Kompatscher. A questo proposito, la Provincia di Bolzano ha commissionato uno studio di fattibilità per un'autostrada prenotabile, che potrebbe rappresentare un ulteriore sviluppo del sistema di misurazione. Questo studio è stato condiviso durante la riunione di oggi e sarà presto presentato al pubblico.

"Ci stiamo impegnando per sviluppare misure di alleggerimento concrete per l'intero Corridoio del Brennero con l'Alto Adige e per affrontare insieme i problemi comuni" spiega Anton Mattle, capitano del Tirolo. Il traffico di transito eccessivo deve essere frenato con un ulteriore sviluppo congiunto dell'attuale sistema di misurazione. Ciò richiede il corrispondente sostegno degli Stati nazionali. "L'incontro di oggi è stato un inizio costruttivo, che vogliamo proseguire nell'ambito dell'Euregio", ha aggiunto Mattle.

Durante l'incontro, Daniel Alfreider, assessore alla Mobilità della Provincia di Bolzano, ha sottolineato la necessità di uno scambio di dati costante e coerente. (ANSA).