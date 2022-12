(ANSA) - TRENTO, 07 DIC - Sono terminati i lavori di restauro della cattedrale di Trento, che hanno permesso di effettuare delle opere di consolidamento strutturale e di miglioramento sismico, oltre all'installazione di un sistema di monitoraggio strutturale dotato di strumentazione ad alta precisione.

L'intervento - informa una nota della diocesi di Trento - ha interessato oltre 6.000 metri quadrati di superficie, compresi 200 metri quadrati di superfici affrescate.

L'importo dei lavori è stato di 8.530.000 euro (di cui 2.750.000 per interventi di consolidamento strutturale e miglioramento sismico e per interventi accessori di completamento). La Provincia di Trento ha contribuito coprendo il 75% del totale dei costi, per il resto a carico dell'arcidiocesi e del Capitolo della cattedrale. "Un finanziamento straordinario che si giustifica perché la cattedrale non è solo un bene dei credenti ma appartiene alla storia e alla cultura della città e del Trentino", ha commentato l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi.

Il Duomo sarà aperto al pubblico nel pomeriggio di sabato 10 dicembre. Alle 13.30 ci sarà l'apertura delle porte, seguita alle 15 dalla concelebrazione eucaristica presieduta da don Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia. Vi sarà anche un atto di venerazione davanti all'affresco riscoperto durante il restauro, raffigurante una "Madonna con Bambino", collocato all'altezza della Porta dei Leoni. (ANSA).