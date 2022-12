Scialpinisti travolti da valanga sull'Alpe di Siusi,in salvo

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - I carabinieri di Castelrotto e Fiè allo Sciliar sono intervenuti per soccorrere due scialpinisti travolti da una valanga mentre scendevamo fuoripista presso i Denti di Terrarossa, nel comprensorio sciistico dell'Alpe di Siusi, in Alto Adige. I due - informa l'arma - erano sciatori esperti, dotati di zaino con airbag da valanga.

I militari si sono portati sul posto assieme ai soccorritori del Soccorso alpino di Siusi. Il primo sciatore, liberatosi autonomamente ma leggermente ferito, è stato caricato sulla motoslitta. Il secondo, estratto dalla neve con ferite leggere e qualche contusione, è stato trasportato a Compaccio in elicottero. (ANSA).