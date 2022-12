Controlli dei carabinieri a Trento, fermate 140 persone

(ANSA) - TRENTO, 07 DIC - Negli ultimi giorni si sono ripetuti i servizi condotti dai Carabinieri della Compagnia di Trento che, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno controllato in pochi giorni circa 140 persone, tra le quali 13 sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti di diverso tipo. Più precisamente - segnala una nota dell'Arma - sono state segnalati al Commissariato del Governo 10 soggetti (tra cui tre minori, due quindicenni ed un diciasettenne) per detenzione per uso personale di stupefacenti (principalmente hashish e marijuana, anche se non è mancato il sequestro di un modico quantitativo di eroina).

Altre tre persone, un cittadino italiano di 35 e due cittadini tunisini di 22 e 27 anni, sono stati invece denunciati per detenzione ai fini di spaccio: in particolare, mentre il primo è stato trovato in possesso di un discreto quantitativo di marijuana già suddivisa in "dosi", gli altri due sono stati individuati come autori della vendita di alcuni grammi di hashsish ad un ragazzo del posto avvenuta nelle vicinanze della Piazza della "Portella".

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento - prosegue la nota - hanno inoltre arrestato un cittadino italiano di 60 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, per il furto di un'auto a Lavis. In particolare l'uomo, dopo aver notato che il proprietario del veicolo si era allontanato momentaneamente per entrare in una farmacia lasciando la vettura aperta con le chiavi all'interno, vi si è introdotto, cercando di mettersi alla guida. A questo punto, tuttavia, il proprietario, accortosi di quanto stava avvenendo, ha rapidamente allertato una pattuglia dei Carabinieri, i quali, prontamente, hanno intercettato l'auto poco lontano, arrestando il ladro.