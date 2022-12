Conclusa mostra Archivio Ópla di Merano a Seoul

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - Si è conclusa nei giorni scorsi, presso lo Hyundai Museum di Seoul, la mostra dedicata all'Archivio Ópla di Merano, con una speciale visita guidata condotta espressamente per l'addetto culturale e alcuni membri dell'ambasciata italiana in Corea. Inaugurata a metà dello scorso mese di luglio, la mostra - si apprende - ha registrato la presenza di quasi 38.000 visitatori e di moltissimi gruppi.

Circa un centinaio le opere originali dell'archivio esposte in Corea, impreziosite da tutta una serie di ricchi e accurati allestimenti realizzati dai curatori del museo, con ingrandimenti delle immagini delle opere, riproduzioni in formato gigante delle copertine dei libri e sezioni dedicate agli artisti. Nei prossimi giorni le opere faranno rientro in Italia alla sede di Ópla, preso il Centro per la cultura di via Cavour. (ANSA).