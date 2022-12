Comune Bolzano, sospesa licenza a bar in via Perathoner

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - L'Assessora alle attività economiche del Comune di Bolzano, Johanna Ramoser, ha firmato l'ordinanza che dispone l'immediata sospensione dell'attività di pubblico esercizio e la chiusura per tre mesi del "Bar Manuela", in via Perathoner. Il provvedimento è stato preso in quanto il locale - riporta l'ordinanza - è "un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose" e costituisce "un significativo pericolo per l'ordine, la moralità e la sicurezza pubblica", "in considerazione del fatto che la licenza già nel 2020 è stata sospesa dal Questore per 5 giorni".

"La situazione era diventata davvero insostenibile e non più tollerabile. Non potevamo non procedere in questo senso anche alla luce delle ripetute segnalazioni e comunicazioni delle forze dell'ordine più volte intervenute nel locale", ha specificato l'assessora Ramoser.

A quanto riporta il Comune, è stato accertato come il pubblico esercizio fosse abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, tutte con svariate segnalazioni di polizia, da reati relativi alle normative che regolano la disciplina sugli stupefacenti, ai reati contro il patrimonio. In passato a seguito di analoghi controlli da parte delle forze di polizia, erano state riscontrate criticità nelle condizioni igienico sanitarie degli ambienti. (ANSA).