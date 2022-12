Alto Adige: Tajani, applicare l'accordo Onu del 1992

(ANSA) - VIENNA, 07 DIC - "L'Italia intende applicare l'accordo del 1992 davanti alle Nazioni Unite per quanto riguarda l'Alto Adige". Lo ha detto a Vienna il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo un incontro con il suo omologo Alexander Schallenberg. Tajani ha sottolineato l'importanza della Provincia autonoma di Bolzano come esempio di pacifica convivenza non solo per i Balcani, ma anche per altri Paesi.

"Parliamo di un'Europa che guarda al futuro, lasciando il passato alle sue spalle", ha concluso il ministro. Schallenberg ha molto apprezzato la disponibilità del nuovo esecutivo italiano a colloqui concreti sulla questione.

Il Brennero è stato uno dei temi toccati a Vienna durante l'incontro di Tajani e Schallenberg. "Dobbiamo trovare una soluzione per i blocchi, affrontando anche la questione dell'inquinamento", ha detto Tajani. "Le problematiche vanno studiate a livello tecnico per poi trovare un compromesso", ha aggiunto il ministro.

La collaborazione tra Vienna e Roma, anche per quanto riguarda il tunnel del Brennero, è stata evidenziata dal ministro Schallenberg. (ANSA).