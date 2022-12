Kompatscher, troppo pessimistici timori per nuovo governo

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - "Le dichiarazioni rilasciate finora dal nuovo governo in merito alla tutela, all'ampliamento e al ripristino dell'autonomia altoatesina nonché la disponibilità dimostrata ad affrontare concretamente i problemi esistenti fanno ora apparire un po' troppo pessimistici i timori espressi in precedenza". Lo ha detto, nella sua relazione al bilancio 2023, il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, il quale, però, ha anche avvertito che, "com'è spesso il caso, anche questa volta saranno i fatti a parlare".

"L'autonomia altoatesina non potrà mai considerarsi conclusa.

In quanto autonomia dinamica, essa richiede di essere continuamente perfezionata e adeguata - ha detto ancora Kompatscher - La nostra autonomia richiede continui correttivi per intervenire sugli sviluppi negativi, come ad esempio avviene ora a seguito delle sentenze della Corte costituzionale in relazione alla riforma costituzionale del 2001".

"È giunto il momento - ha proseguiro il presidente altoatesino - di attenerci a quanto previsto dall'articolo 10 della riforma costituzionale del 2001 e coordinare lo Statuto di autonomia con le competenze trasversali definite all'epoca.

Questo significa che dobbiamo limitare queste competenze trasversali laddove vanno a incidere negativamente sulle competenze autonomistiche della Provincia".

È "una strada tutt'altro che priva di pericoli e certamente non facile" ha avvertito ancora Kompatscher, ricordando, però, che "il nuovo governo italiano si è espresso chiaramente a favore dell'autonomia e ha anche già segnalato di volersi mettere all'opera rapidamente e concretamente. È quindi ora di mettersi al lavoro, assieme, ricordandoci che godiamo della tutela dell'Austria e della comunità internazionale". (ANSA).