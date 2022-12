Incidente frontale a Rio Pusteria, un morto e un ferito

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - Un automobilista ha perso la vita in un incidente stradale a Rio Pusteria. Lo scontro frontale con un altra vettura è avvenuto poco dopo le ore 18. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'automobilista è deceduto sul posto. L'altro conducente è stato portato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale di Bolzano. (ANSA).