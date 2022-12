Fondi Svp: finirà in tribunale polemica su campagna 2018

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - Nuovo capitolo nella polemica sui fondi elettorali della Svp per la campagna delle elezioni provinciali del 2018 in Alto Adige. In mattinata, il partito indipendentista SuedTiroler Freiheit, ha diffuso una nota in cui, citando una "comunicazione interna della Svp" che sarebbe "trapelata", ha sostenuto che il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, avrebbe condotto "una campagna elettorale parallela" a quella del partito di raccolta.

"La scoperta di un intreccio così palese di campagna elettorale personale, strategie di partito, interessi economici privati, l'uso improprio del denaro dei contribuenti e l'evidente assegnazione di contratti pubblici all'agenzia personale del governatore per la campagna elettorale porterebbe alle immediate dimissioni in qualsiasi altro Paese democratico", hanno detto i consiglieri provinciali di Stf, Sven Knoll e Myriam Atz Tammerle.

Nel pomeriggio, lo stesso Kompatscher ha annunciato querela.

"Ci penserà il giudice a chiarire ed eventualmente a sanzionare - ha detto il presidente della Provincia di Bolzano - Qui si va oltre la dialettica politica, sono delle calunnie e perciò si dovrà rispondere". "Ho chiesto da tempo a tutti i soggetti coinvolti, il mio partito e tutti gli altri, di pubblicare tutto, in modo trasparente, perché non c'è niente da nascondere - ha aggiunto Kompatscher - Sono convinto che, una volta che si faranno vedere i documenti veri e non quelli falsificati, diventerà più chiaro che non esiste alcun problema e, anzi, che tutto è stato regolarissimo". (ANSA).