Dopo la neve il freddo in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - Dopo la neve è arrivato anche il freddo in Alto Adige. Pennes e San Giacomo in Val di Vizze stamattina registravano -14 gradi, a Predoi la temperatura è invece scesa a -12. Le prossime notti saranno ancora più fredde, annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

Nelle ultime 24 ore a Pennes sono caduti 13 cm di neve fresca, a Racines 10 e a Fleres 9. I prossimi giorni il tempo sarà soleggiato, mentre venerdì la neve tornerà anche a quote basse. (ANSA).