Brennero: Ue, serve soluzione per superare blocchi Vienna

(ANSA) - BRUXELLES, 06 DIC - "La situazione" al Brennero "va avanti già da tempo e abbiamo fatto diversi appelli" affinché Vienna metta fine alle limitazioni "unilaterali" alla libera circolazione di merci e persone "perché quando ci si trova su un corridoio di trasporto Ue, questo non crea problemi solo all'Italia, ma anche alla Germania e a tutto il corridoio". Lo ha detto la commissaria Ue per i Trasporti, Adina Valean, in un'intervista all'ANSA.

"La Commissione Ue sta investendo molti soldi nella galleria di base del Brennero: questo è il futuro, ma ovviamente ci vuole ancora tempo", ha osservato Valean, esprimendo "apprezzamento" per il lavoro dell'Italia. (ANSA).