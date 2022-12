Inflazione: Würth Italia, bonus di 800 euro ai dipendenti

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - Würth Italia, azienda attiva nella distribuzione di prodotti per il fissaggio ed il montaggio con sede a Egna, in Alto Adige, erogherà un bonus di 800 euro per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici per far fronte al caro energia ed all'inflazione.

Il credito, di cui ciascun collaboratore potrà beneficiare in forma di fringe benefit, spiega una nota dell'azienda, sarà usufruibile attraverso la piattaforma aziendale e destinato a diverse categorie di acquisti, dalla spesa alimentare all'abbigliamento, dal carburante alle spese domestiche e molto altro.

"Nonostante questo contesto di grande complessità per l'intero sistema economico e sociale del nostro Paese - ha dichiarato l'amministratore delegato, Nicola Piazza - grazie a tutte le collaboratrici e i collaboratori di Würth Italia ed alla nostra clientela fidelizzata, abbiamo voluto mandare un segnale concreto di ringraziamento e di supporto a chi, ogni giorno, contribuisce a rendere Würth un punto di riferimento del settore". (ANSA).