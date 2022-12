Aci: "Ruote nella storia" per la prima volta in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 05 DIC - L'Automobile Club Trento partecipa a Ruote nella Storia, il format creato da ACI e dal Club ACI Storico dedicato a chi possiede un'auto d'epoca e la vuole utilizzare per partecipare ad eventi in contesti turistici di eccellenza. Arrivato alla V edizione nazionale, il circuito propone raduni, visite guidate a eccellenze turistiche del territorio e pranzi conviviali organizzati dai singoli sodalizi provinciali. Si tratta, come spiega il Presidente dell'Automobile Club Trento, Fiorenzo Dalmeri, di "un primo appuntamento, a cui altri faranno seguito, per raccogliere e promuovere la passione per l'automobilismo storico all'interno del nostro ente e nel nostro territorio, che come sappiamo si presta molto bene ad ospitare eventi e manifestazioni".

L'Ac Trento, si legge in una nota, invita "tutti coloro che hanno un'auto d'epoca" a partecipare domenica 11 dicembre al piazzale del Museo dell'Aeronautica "G. Caproni" di via Lidorno a Trento. Alle 9:30 è previsto il ritrovo dei partecipanti, mentre la partenza è in programma un'ora più tardi, dopo le verifiche e il briefing introduttivo. Il corteo sfilerà lungo la valle dell'Adige alla volta di Cavalese, arrivando subito prima di pranzo al piazzale delle Funivie Alpe Cermis. Qui, una volta parcheggiate le autovetture, i partecipanti saliranno in cabinovia verso il ristorante Baita Tonda per pranzo, brindisi natalizio e consegna degli attestati di partecipazione. Al termine si tornerà a fondovalle per il reportage fotografico e i saluti conclusivi.

Le iscrizioni avvengono presso la sede dell'Automobile Club Trento di via Brennero 98, oppure via e-mail scrivendo all'indirizzo sport@acitrento.it. Per informazioni è possibile contattare il 0461/433116 o visitare il sito www.acitrento.it.

(ANSA).