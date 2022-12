Droga: sequestro record a Merano, arrestato un uomo

(ANSA) - BOLZANO, 03 DIC - I carabinieri di Merano hanno arrestato un uomo, con precedenti specifici di droga, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo - informa l'arma - è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 34 chilogrammi di marijuana e sei etti e mezzo di cocaina, nonché due bilancini di precisione nascosti all'interno di alcuni locali destinati al commercio di derrate alimentari nell'azienda dove lavora.

Con l'ausilio dell'unità cinofila, i militari hanno poi rinvenuto ulteriori nove etti di marijuana. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro. L'uomo si trova agli arresti domiciliari, a seguito di convalida dell'arresto da parte dei giudici del Tribunale di Bolzano.

L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli svolti dai militari per la prevenzione e la repressione di reati di traffico di stupefacenti. (ANSA).