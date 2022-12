Vende hashish a una minorenne, arrestato giovane a Trento

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - I carabinieri di Trento hanno arrestato un cittadino di origine tunisina di 24 anni, già noto alle forze di polizia, per aver venduto hashish a una ragazza sedicenne. I militari - informa l'arma - hanno notato il giovane nell'atto di cedere lo stupefacente alla ragazza nel parco di piazza Venezia. L'arresto è stato convalidato a seguito di rito direttissimo presso il Tribunale di Trento.

L'attività dei carabinieri si inserisce nell'ambito dei servizi condotti in collaborazione con la Polizia locale di Trento per la repressione dei "reati da strada" e il contrasto allo spaccio di stupefacenti. (ANSA).