Schnittler resta in carcere, respinta richiesta della difesa

(ANSA) - BOLZANO, 02 DIC - Resta in carcere il meranese Karl Peter Schnittler, arrestato lo scorso 13 novembre dai carabinieri con l'accusa di detenzione illegale di armi. Oggi infatti il Tribunale del riesame di Bolzano ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dagli avvocati difensori Erwin Dilitz e Martin Ganner, secondo i quali non ci sarebbe né pericolo di reiterazione, essendo già state sequestrate le armi, né di inquinamento delle prove. Schnittler aveva affermato di avere ereditato da suo fratello le numerose armi, che erano state rinvenute e sequestrate dai carabinieri del Ros nella casa di Maia Alta a Merano di proprietà di Schnittler, nella quale si trovava anche l'ex rapinatore altoatesino Max Leitner, il quale non è però coinvolto nell'inchiesta. La difesa di Schnittler ha ora deciso di disporre una consulenza tecnica di parte sulle armi. (ANSA).