Premio De Gasperi al presidente della Slovenia, Borut Pahor

(ANSA) - TRENTO, 02 DIC - "È stato promotore di un'Europa più integrata, unita, coesa e in pace": con queste motivazioni il premio Alcide De Gasperi "Costruttori d'Europa" è stato assegnato a Borut Pahor, presidente della Repubblica di Slovenia, in una cerimonia svoltasi nella Sala Depero del Palazzo della Provincia a Trento. "È per noi motivo di grande soddisfazione aver potuto promuovere e oggi ospitare la cerimonia di conferimento del premio Alcide De Gasperi 'Costruttori d'Europa'. Un premio che dal 2004 è stato attribuito a grandi personalità protagoniste della storia europea", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che è anche presidente della giuria che ha conferito il premio a Pahor. L'ambasciatore Michele Valensise, vicepresidente della giuria, ha affermato che "ripercorrendo la lunga carriera politica del presidente Pahor, si resta colpiti dalla sintonia con alcune visioni di fondo della filosofia degasperiana. Pahor è stato propugnatore di un'Unione europea sempre più integrata, coesa, libera e in pace. La Slovenia ha risposto con entusiasmo a questa sollecitazione, allorché al momento del referendum per l'adesione all'Unione europea i suffragi raggiunsero l'89%. Per Pahor occorre aumentare la consapevolezza dei cittadini sui limiti di alternative all'Unione europea puramente nazionali; e per farlo è bene puntare su risultati tangibili, a partire da settori come salute, sicurezza e welfare", ha spiegato Valensise, che ha definito Pahor "statista di visione, umanità e pace".

Valensise ha citato il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato in occasione del conferimento del premio. "La Repubblica italiana nutre nei suoi confronti rispetto e riconoscenza per l'importante contributo recato alla amicizia fra i nostri due popoli e alla coesione dell'Europa", ha scritto il capo dello Stato. (ANSA).