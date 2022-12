Alto Adige: governatore Kompatscher annuncia ricandidatura

(ANSA) - BOLZANO, 02 DIC - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher lancia la sua ricandidatura. In una lettera ai vertici e ai rappresentanti dalla Svp Kompatscher annuncia di candidarsi come capolista della Volkspartei alle provinciale nell'autunno 2023. "Il vostro sostegno e i vostri attestati di stima mi hanno rafforzato nella convinzione di proseguire sulla strada intrapresa", afferma il presidente della Provincia autonoma. A causa di forti conflitti interni la sua ricandidatura, nelle ultime settimane, è stata data per incerta.

(ANSA).