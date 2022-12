Nel Triveneto crescono gli investimenti immobiliari

(ANSA) - VENEZIA, 01 DIC - Negli ultimi quattro anni nel Triveneto è stata registrata un'importante crescita degli investimenti immobiliari, passati da valori inferiori a 500 milioni di euro nel 2018 a valori superiori al miliardo di euro stimati nel 2022. E' quanto emerso, oggi a Marghera (Venezia) durante la presentazione del Report "Triveneto 2030: le opportunità di investimento", a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con Aspesi Triveneto. Nello stesso periodo - secondo l'analisi - è aumentato anche il peso degli investimenti atterrati sul territorio rispetto a quelli registrati sull'intero ambito nazionale, cresciuto da una quota del 5% all'8,7% nel 2019, al 9,6 nel 2021 e, si stima, all'8,3% quest'anno, mentre nel 2023 si prevede un calo sia a livello nazionale e ancor più a livello regionale in funzione del perdurare delle tensioni geopolitiche, del possibile aumento dei tassi e dell'inflazione ancora a livelli elevati.

Da un lato gli investimenti hanno riguardato principalmente hotel, logistica e retail, ovvero quelle funzioni immobiliari che rappresentano settori economici riconosciuti come punti di forza della regione metropolitana triveneta, insieme all'offerta formativa di terzo livello, costituita da strutture universitarie più che mai bisognose di ampliare la propria capacità residenziale con campus e studentati. (ANSA).