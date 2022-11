Eduscopio: Vettorato, bene la scuola italiana in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 NOV - "Le scuole superiori in lingua italiana dell'Alto Adige compaiono per la prima volta in Eduscopio a partire da questa rilevazione, con i dati che si riferiscono solamente ai diplomati nell'anno scolastico 2018/19: l'ultimo dei tre analizzati" spiega l'assessore provinciale Giuliano Vettorato, che prosegue: "Per avere informazioni più attendibili e realistiche, dovremmo attendere che confluiscano nella ricerca i dati degli studenti di tre interi anni scolastici, come già accade per il resto d'Italia. Nonostante questo, però, possiamo ricavare da questa indagine delle informazioni molto interessanti, che ci proponiamo di approfondire con le scuole e con gli esperti di Eduscopio, che incontreremo a breve".

"In ogni caso - conclude l'assessore Vettorato - non gareggiamo con gli altri ma con noi stessi, per garantire il miglior servizio possibile ai nostri studenti. Ci tengo, invece, a fare i complimenti sia alle ragazze e ai ragazzi, sia agli insegnanti".

Le scuole italiane dell'Alto Adige si mostrano in generale all'altezza della situazione, alcune con punteggi alti soprattutto quando si considera l'Indice di occupazione dei diplomati o la coerenza tra gli studi fatti e il lavoro svolto.

"Nel complesso siamo soddisfatti e facciamo i complimenti alle nostre scuole, poiché sappiamo che il lavoro svolto va oltre la semplice trasmissione di nozioni e siamo consapevoli del fatto che i voti sono solo uno degli aspetti che concorrono a tracciare il profilo dei nostri studenti" spiega il Sovrintendente Gullotta, che prosegue "Le analisi come quella di Eduscopio sono importanti per comprendere se la direzione intrapresa sia quella corretta o meno, ma non possono restituire la complessità della realtà di ogni singolo istituto o del percorso di un singolo studente". La scuola italiana resta quindi in attesa del completamento della raccolta dei dati, quando si potrà contare sui dati relativi ad un intero triennio: "Forse in quel momento si potrà effettuare un'analisi più realistica e verificare se il trend sarà confermato o meno".

