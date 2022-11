Rissa tra giovani, sospesa licenza al locale per 30 giorni

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - Vista "la gravità dei fatti ed il rilevante numero di azioni delittuose verificatesi all'interno e nei pressi del locale nonché il conseguente allarme sociale procurato" è stata sospesa per 30 giorni la licenza per la somministrazione di bevande e alimenti al locale White Lounge bar di via Alto Adige a Trento. Lo ha stabilito il questore di Trento, Maurizio Improta.

Lo scorso 6 novembre, all'esterno del locale, ci fu una rissa tra due gruppi di avventori. Sul posto intervennero polizia e carabinieri e furono denunciati 3 giovani, due per lesioni e uno per resistenza a pubblico ufficiale, per aver danneggiato un'auto dell'Arma. La rissa, scoppiata verso le 5 del mattino con protagonisti ragazzi dai 25 ai 30 anni, sarebbe partita per futili motivi, forse per degli apprezzamenti ad una ragazza fatti all'interno del locale. (ANSA).