Caro energia: fondi extra per Rsa e piscine in Alto Adige

Il caro energia pesa anche sul settore sociale e assistenziale e su quello del tempo libero. La giunta provinciale di Bolzano - ha riferito la sua vicepresidente Waltraud Deeg - ha stanziato infatti dieci milioni di euro per far fronte al caro bollette nell'ambito sociale, nelle Rsa e nei servizi sociali. La parte del leone, con sei milioni, va alle case di riposo.

La giunta ha inoltre deciso di sostenere ulteriormente i Comuni per quanto riguarda le piscine e i palaghiaccio. Oltre ai dieci milioni che arriveranno da Roma, Bolzano stanzierà altri 3,5 milioni che andranno a 25 Comuni per i loro impianti.

