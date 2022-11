Bolzano chiede clausola salvaguardia in Conferenza Regioni

(ANSA) - BOZEN, 29 NOV - La "Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome" va istituzionalizzata e quindi potenziata.

Ciò è previsto in uno schema d'intesa che la giunta provinciale di Bolzano ha approvato nel corso della sua seduta odierna, prefedendo però una clausola di salvaguardia per le Autonomie speciali.

Nel documento le Regioni e le Province autonome esprimono, tra l'altro, la convinzione che l'amministrazione a livello locale, regionale e nazionale diventerebbe più efficiente attraverso un più forte "Sistema delle Autonomie". Questo punto si concentra anche sulla cosiddetta Autonomia differenziata, attualmente in fase di negoziazione a livello statale, ovvero l'attribuzione di maggiori competenze alle Regioni a Statuto ordinario.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, vede in questo sia rischi che opportunità: "Al momento in questo contesto le Regioni e le Province a Statuto speciale hanno principalmente un ruolo di osservatori. Tuttavia, seguiremo attentamente ogni passo e presenteremo la nostra posizione per escludere restrizioni alle nostre competenze e per aprire tutte le possibilità per un loro ulteriore ampliamento". Per questo motivo la Provincia di Bolzano ha insistito per l'inserimento di una clausola di salvaguardia nell'accordo: questa indica espressamente che gli Statuti delle autonomie speciali, comprese le norme di attuazione, saranno salvaguardati in tutte le trattative condotte dalla Conferenza. La giunta provinciale ha ora autorizzato il presidente Kompatscher a sottoscrivere ed anche ad apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie in seguito. (ANSA).