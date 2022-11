Festival famiglia: Fugatti, risultati Trentino sopra media

(ANSA) - TRENTO, 28 NOV - "Stiamo mettendo in campo ulteriori interventi, che portano il Trentino, pur in una fase di calo della natalità, al di sopra dei risultati della media nazionale e di altri territori del nostro Paese. In questa edizione spieghiamo altri due interventi che abbiamo fatto per le famiglie: la dote finanziaria per i giovani che decidono di creare un nuovo nucleo famigliare e il bonus di 5000 euro per le famiglie che passano da più di due figli". Così, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a margine dell'inaugurazione dell'undicesima edizione del Festival della Famiglia, organizzata al castello del Buonconsiglio di Trento.

Nell'edizione 2022 del festival, a quanto precisato dal dirigente generale dell'Agenzia provinciale per la coesione sociale, Luciano Malfer, vi sarà un incrocio "tra competenze e conoscenze per rileggere il territorio a misura di famiglia".

"Oggi parte questo 11/o festival, un appuntamento importante e la testimonianza di come la Pat creda nel tema della famiglia, soprattutto in questo periodo difficile dal punto di vista economico e di denatalità", ha aggiunto l'assessore alla salute e politiche sociali, Stefania Segnana.

L'importanza della famiglia è stata ricordata anche dal vescovo di Trento, Lauro Tisi, che, a margine della cerimonia inaguruale, ha parlato di una "risorse formidabile per la coesione sociale". (ANSA).