A Bolzano Imi quasi raddoppiata per gli alloggi sfitti

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - La giunta comunale di Bolzano è orientata a fissare un'aliquota Imi del 2,5% (fino ad ora era dell'1,26%) per gli alloggi sfitti, che sono circa 2.000 nel capoluogo. Lo ha annunciato il sindaco, Renzo Caramaschi. Si pensa, inoltre, di ridurre dall'1 allo 0,9% l'aliquota per le abitazioni locate a fini abitativi o concesse in uso gratuito.

"La rimodulazione delle aliquote - ha detto Caramaschi - deve essere fatta cercando il più possibile di garantire l'invarianza del gettito. La riduzione delle aliquote per le abitazioni in affitto dovrà essere almeno pari all'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalle aliquote maggiorate". (ANSA).