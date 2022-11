Sci: Cdm; Odermatt vince superG Lake Louise, Paris 14/o

(ANSA) - LAKE LOUISE, 27 NOV - Successo n.13 e secondo stagionale dopo quello nel gigante di Soelden per lo svizzero Marco Odermatt che in 1.32.53 ha vinto il superG di Cdm di Lake Louise. Dietro di lui il norvegese Aleksander Kilde, vincitore della discesa di sabato , in 1.32.90 e l'austriaco Matthias Mayer in 1.33.31.

Miglior azzurro - su un tracciato molto veloce ma senza particolari difficoltà' - Dominik Paris, 14/o in 1.34.17. Poi per l'Italia ci sono Christof Innerhofer in 1.34.34 e Mattia Casse in 1.34.49..

La coppa del mondo uomini passa ora negli Usa, in Colorado, a Beaver Creek: da venerdi' a domenica due discese ed un superG.

(ANSA).