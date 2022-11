Kompatscher, non commento speculazioni sul mio futuro

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - "Non commento queste speculazioni.

Non cambio atteggiamento in merito. Illustrerò le mie considerazioni e decisioni in occasione della riunione a porte chiuse della Svp (sabato prossimo, ndr.)". Risponde così all'ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher in merito a un articolo della Tageszeitung secondo il quale il presidente della Provincia autonoma potrebbe rinunciare a un terzo mandato, a causa delle tensioni interne delle Svp. Il giornale ipotizza addirittura che Kompatscher potrebbe "gettare la spugna" già in occasione della riunione del 3 dicembre. L'Alto Adige torna alle urne nel novembre 2023. (ANSA).