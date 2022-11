Incendio di vaste proporzioni a Tret, distrutto un fienile

(ANSA) - TRENTO, 26 NOV - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in tarda mattinata sul tetto di un fienile a Tret, frazione di Fondo, in Val di Non. Circa 150 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, per evitare che le fiamme, alimentate dal vento, intaccassero l'abitazione adiacente. Gli animali sono stati evacuati della stalla. Il rogo, che fortunatamente non ha causato feriti, è attualmente sotto controllo.

Allo spegnimento delle fiamme hanno partecipato anche squadre dei vigili del fuoco dell'Alto Adige, provenienti dalla Val d'Ultimo. (ANSA).