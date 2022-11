Covid: 136 nuovi casi e un ulteriore decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - In Alto Adige nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso per coronavirus. Il numero dei decessi complessivi in Alto Adige da inizio epidemia sale pertanto a 1.591.

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ieri hanno effettuato 224 tamponi PCR e registrato 4 nuovi casi positivi. Inoltre 132 test antigenici, dei 1.032 eseguiti ieri, sono risultati positivi.

Sono 45 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e 4 i pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti), mentre non risultano ricoveri nei reparti di terapia intensiva.

Le persone in quarantena sono 1.554. Cala l'ncidenza settimanale con 233 casi per 100.000 abitanti, ovvero 7 in meno rispetto a ieri, si legge nel bollettino dell'Azienda sanitaria.

