Artiste tirolesi "Messe in luce" dalla Cassa di riparmio

(ANSA) - BOLZANO, 26 NOV - E' stata inaugurata venerdì sera alla sede centrale della Cassa di risparmio in piazza Walther a Bolzano la mostra di artiste tirolesi "Messe in luce". Le dodici artiste presentate nella mostra a Bolzano, le cui opere compaiono anche nel calendario per l'anno 2023 distribuito dalla Cassa di risparmio, sono personalità note e meno note che hanno vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento nell'area dell'odierna Euregio.

Si tratta di Maria Delago, Gerhild Diesner, Hilde Goldschmidt, May Hofer, Gina Klaber Thusek, Erika Giovanna Klien, Lore Maurer Arnold, Hilde Nöbl, Fini Platzer, Mili Schmalzl, Cesarina Seppi und Tullia Soccin. Come hanno sottolinaeto le curatrici della mostra Silvia Höller e Lisa Trockner la loro vita professionale fu fortemente segnata dai rivolgimenti politici e socioculturali in atto in quegli anni.

Rimetterle in luce, riportarle all'attenzione dell'opinione pubblica, è quanto si prefigge la mostra della Cassa di risparmio. (ANSA).