Violenza donne: Questura di Bolzano si tinge di arancione

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - Anche la Questura di Bolzano, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, partecipa all'iniziativa "Orange The World", promossa da Un Women, ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, impegnato nella lotta verso ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. Pertanto stasera viene illuminata di arancione la facciata della Questura.

