Inaugurata la prima edizione di TrentinOrienta

(ANSA) - TRENTO, 25 NOV - Si è aperta ufficialmente la prima edizione di TrentinOrienta, l'evento di orientamento scolastico dedicato a tutte le scuole della provincia. A inaugurare il primo giorno del festival - informa la Provincia - è stato.

L'evento - informa una nota - è promosso dall'Assessorato all'istruzione, università e cultura, insieme all'Assessorato all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Trentino marketing Spa e con il Dipartimento istruzione e cultura.

"Il mio augurio è che questa due giorni possa servire a tutti i presenti ad aprire gli orizzonti, a creare contatti e relazioni preziose per le scelte sul vostro futuro", ha detto l'assessore all'istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti.

L'iniziativa ha potuto contare sulla partecipazione di pressoché la totalità delle scuole superiori della provincia di Trento che, in postazioni dedicate, illustrano le proposte scolastiche e formative del proprio istituto agli studenti che si accingono a concludere il primo ciclo. Il format ha riservato la giornata di oggi alle visite delle scuole, mentre domani (dalle ore 9.30 alle 17) la fiera sarà aperta anche alle famiglie. (ANSA).