Il Palazzo delle Albere di Trento ospita 'Dentro il colore'

(ANSA) - TRENTO, 25 NOV - Sette vulcani e oltre cento reperti provenienti dalle collezioni naturalistiche del Museo delle scienze di Trento (Muse) scandiscono il percorso dedicato alle cromie dell'esposizione "Dentro il colore", in programma al Palazzo delle Albere, nel capoluogo trentino, dal 26 novembre 2022 al 4 giugno 2023. L'iniziativa - informa il museo - si focalizza sul tema della percezione fisica e mentale del colore, raccontato come somma di materia e luce e dei suoi effetti sulle singole personalità. Il progetto è frutto del pensiero e del dialogo tra il presidente del Muse, Stefano Zecchi, e l'architetto Michele De Lucchi.

"Il colore di per sé non esiste. È luce, energia e vibrazione di particelle. Siamo però abituati ad attribuirlo alla materia.

Tutta la mostra gira attorno a questa relazione tra materia e luce, tra tangibile e intangibile, tra realtà e immaginazione", spiega Lucchi.

Nella mostra trovano spazio i pezzi delle collezioni naturalistiche del Muse, selezionati in base alla cromia di riferimento del vulcano. Le superfici circolari sono un nuovo modo di proporre le "meraviglie" che si trovavano nei gabinetti scientifici. Tra gli oggetti che visitatori potranno ammirare, un antico campione di croco, i cui petali di colore violetto annunciano la primavera, il Tarabuso, l'airone dal mimetico piumaggio screziato nei toni di giallo, il "Cuore di Vignola", un eccezionale campione di fluorite, e le foglie fossili colorate di arancione da idrossidi di ferro risalenti ad oltre 250 milioni di anni fa. (ANSA).