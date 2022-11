Sci: Obereggen apre la stagione in vista slalom Coppa Europa

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Apre Obereggen, apre il Dolomiti Superski. La località altoatesina dello Ski Center Latemar e del carosello più famoso e grande al mondo, a 20 minuti da Bolzano, in vista dello slalom di Coppa Europa di giovedì 15 dicembre atteso anche dagli atleti della Coppa del Mondo in funzione di quello di Madonna di Campiglio (giovedì 22 dicembre), aprirà i battenti venerdì 25 novembre alle ore 19 in notturna come vuole tradizione. S'inaugurerà così la stagione invernale del carosello più famoso al mondo: il Dolomiti Superski, culla delle tradizionali gare di Coppa del Mondo in Gardena 16 e 17 dicembre (discesa libera, Super G) ed Alta Badia 18 e 19 dicembre (gigante). Nel frattempo gli appassionati, venerdì 25 novembre in notturna, si potranno godere un'apertura da incorniciare grazie agli abbondanti fiocchi di dolce neve scesa martedì scorso su Obereggen ma anche Predazzo e Pampeago, le località trentine dello Ski Center Latemar. Soddisfatto Siegfried Pichler, presidente della società impianti Obereggen Latemar SpA che auspica una stagione invernale all'insegna del divertimento e della serenità che solo la montagna sa regalare. Da sabato 26 novembre alle ore 8,30 apriranno impianti e piste di Obereggen e Pampeago col relativo collegamento, dal 3 dicembre quelle di Predazzo. (ANSA).