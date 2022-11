Presto in servizio i cani antidroga Polizia locale di Trento

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Grazie al progetto "Un cane poliziotto per amico", entro fine anno il nucleo sicurezza urbana della Polizia locale di Trento arruolerà Hyper e Boti, due pastori tedeschi che saranno impiegati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto nelle aree più a rischio. Oltre al pattugliamento delle zone urbane, dei parchi e delle piazze, le due nuove unità cinofile, presentate in conferenza stampa, potranno essere presenti anche nelle scuole, in un'ottica educativa di prevenzione della tossicodipendenza.

Durante il servizio insieme ai conduttori, i due cani indosseranno un'apposita pettorina identificativa.

Le due unità hanno superato un impegnativo periodo di addestramento in Lombardia, curato dal corpo della Polizia locale di Milano. Tra pochi giorni sosterranno l'esame di abilitazione necessario per l'avvio del servizio.

I due agenti del corpo della polizia locale di Trento sono stati selezionati per le unità cinofile nel novembre 2021. Nel mese di maggio 2022 sono stati acquistati i due cani di razza pastore tedesco ed è stato avviato l'addestramento al Centro cinofili della Polizia locale di Milano. Nel frattempo l'amministrazione comunale ha provveduto all'acquisto di un mezzo appositamente attrezzato per il trasporto degli animali e inoltre ha presentato al Ministero dell'interno, tramite il Commissariato del governo, un progetto in materia di sicurezza urbana per il finanziamento di iniziative di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Il progetto prevede un contributo di circa 45.000 euro destinati all'acquisto di alcune dotazioni necessarie al nucleo cinofilo. I due cani saranno saranno invece affidati ai loro conduttori anche fuori dall'orario di servizio. (ANSA).