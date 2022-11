Incidente a Settequerce, coinvolta automedica

(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - A Settequerce, nel comune di Terlano, in mattinata si è verificato un incidente, nel quale è rimasta coinvolta un'automedica della Croce Bianca che stava rientrando da un soccorso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La macchina è finita contro un cordolo nei pressi di Settequerce. L'equipaggio del mezzo era composto da un medico d'urgenza, un infermiere e un soccorritore che sono rimasti illesi. La squadra aveva effettuato un intervento di soccorso e accompagnato un paziente all'ospedale di Bolzano insieme a un'ambulanza.

I vigili del fuoco volontari sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e i lavori di ripristino della sede stradale. (ANSA).