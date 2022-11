Fugatti e Kompatscher incontrano il nuovo capitano Tirolo

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - A margine del forum annuale Eusalp, in corso a Trento, il presidente della Provincia di Trento e dell'Euregio, Maurizio Fugatti, e il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, hanno incontrato il nuovo capitano del Tirolo, Anton Mattle. L'incontro - informa una nota - si è concentrato sui temi più importanti per i tre territori, a partire dalla sostenibilità ambientale e dal tema dei trasporti.

"Siamo per cercare soluzioni utili allo sviluppo dell'Euregio e per dare risposte ai cittadini sui temi fondamentali che caratterizzano i nostri territori", hanno detto poi Fugatti, Kompatscher e Mattle, al termine dell'incontro. (ANSA).