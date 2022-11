Fugatti e Kompatscher incontrano delegazione svizzera

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Il presidente della Regione Trentino Alto Adige Südtirol e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha incontrato assieme al collega altoatesino, Arno Kompatscher, e all'assessore provinciale alla cultura della provincia di Trento, Mirko Bisesti, la delegazione svizzera, composta dal presidente della Conferenza dei governi cantonali, Christian Rathgeb, e il consigliere di Stato, Marc Mächler, presidente del Cantone San Gallo. L'appuntamento istituzionale è avvenuto in occasione della conclusione della presidenza italiana di Eusalp, in capo alle Province autonome di Trento e Bolzano, e il passaggio di consegne alla Confederazione elvetica.

"Nella presidenza italiana abbiamo dato particolare attenzione al fatto di trasmettere la concretezza nell'attuazione degli obiettivi. I problemi che abbiamo affrontato sono stati caratterizzati dalla crisi energetica e dall'emergenza climatica. Ma abbiamo lavorato anche per portare avanti le progettualità per lo sviluppo di tutto l'arco alpino basate su alcuni temi decisivi: lo sviluppo sostenibile, il rapporto fra valli e centro, la valorizzazione dei giovani così come la valorizzazione del ruolo femminile nella crescita del territorio delle Alpi", ha spiegato Fugatti.

La delegazione svizzera - informa una nota - ha ringraziato per l'accoglienza. "Assumere questa presidenza come Confederazione e come Cantoni, dato che siamo un Paese federale, ci sembra un ottimo inizio. Se non ci fosse stata questa amicizia che ci lega fra regioni vicine non saremmo arrivati a questo punto e su queste basi continueremo a lavorare", hanno detto i portavoce della delegazione. (ANSA).