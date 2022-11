Covid: un morto e 184 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 NOV - Un nuovo decesso per il Covid-19 in Alto Adige viene segnalato dal bollettino quotidiano della protezione civile. Si tratta di un uomo fra i 90 ed i 99 anni.

Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.590.

Inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 184 nuovi casi positivi: 8 sulla base di 156 tamponi pcr e 176 sulla base di 1.439 test antigenici. L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti resta stabile a 236 (uno in meno rispetto ad ieri). Gli attualmente positivi in isolamento domiciliare sono 1.562 (38 in più). I guariti sono 145 per un totale di 283.076. (ANSA).