Apre a Bolzano il Mercatino di Natale senza green pass

Dopo l'edizione 2020 saltata a causa della pandemia, e l'edizione 2021 con obbligo di Green pass, apre questa sera il mercatino di Natale di Bolzano, che ogni anno attira innumerevoli visitatori. "Finalmente, dopo questi due anni anni di pandemia, apre il mercatino 'libero', solo con qualche limitazione dell'illuminazione per favorire il risparmio energetico", spiega Roland Buratti presidente dell'azienda di soggiorno.

Il cuore del mercatino, come sempre, è la centralissima piazza Walther con le sue 65 bancarelle e l'albero di natale è altro oltre 20 metri e le decorazioni sono fatte dalla Fondazione Thun. Altre 32 bancarelle dell'artigianato locale si trovano al Parco Berloffa, nei pressi della stazione. "Ci saranno anche numerose manifestazioni di contorno, come concerti e incontri con gli autori", racconta Buratti. A Palazzo Mercantile inoltre sarà allestita una mostra di Arturo Benedetti Michelangeli, accompagnate da concerti del Conservatorio. In piazza Municipio, al posto della pista di pattinaggio, annullata per il caro energia, ci sarà un teatro di burattini. Il mercatino di Natale di Bolzano anche quest'anno sarà green event.

"Siamo cautamente ottimisti, registriamo un grande interesse e una grande voglia di tornare alla magia di Natale come eravamo abituati a viverla prima del Covid", conferma Roberta Agosti, direttrice dell'Azienda di soggiorno. "Torna il classico tour dei mercatini di Natale dell'Alto Adige. Speriamo che questo avvento porti un po' di serenità, sia dal punto di vista economico per i nostri operatore che dal punto di vista individuale in un anno difficile come questo", conclude Agosti.

