Vasco a Trento concerto dell'anno in Italia per spettatori

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Dopo la peggiore crisi mai vissuta dal settore dello spettacolo a causa della pandemia, il 2022 sembra essere l'anno della rinascita. I dati relativi ai concerti, presentati dalla Siae in occasione della sesta edizione della Milano Music Week, lo confermano: nei primi tre trimestri dell'anno in corso, rispetto allo stesso periodo del 2019, a fronte di una diminuzione del 19% degli spettacoli, si registra un aumento degli spettatori del 6% e della spesa al botteghino del 22%. Il pubblico è tornato ad affollare soprattutto i luoghi all'aperto: in vetta c'è il concerto di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena, con 111.881 spettatori.

