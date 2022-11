Intensificati i controlli a Trento per festività invernali

(ANSA) - TRENTO, 23 NOV - Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e l'inaugurazione dei Mercatini di Natale, i carabinieri di Trento hanno rafforzato la presenza sul territorio, anche grazie al contributo di alcuni militari di rinforzo arrivati dalle compagnie del comando provinciale.

L'obiettivo - informa l'arma - è quello di garantire la presenza di personale in uniforme tra la gente, grazie al prolungamento del servizio della stazione mobile e del carabiniere di quartiere (specialmente nelle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di microcriminalità), e operare con militari in borghese. Già dallo scorso fine settimana sono stati attivati dei servizi mirati effettuati da personale in abiti civili per il contrasto dei reati "da strada".

Nel corso degli ultimi giorni, grazie alla cooperazione con la Polizia locale di Trento, sono stati conseguiti i primi risultati delle attività "sotto copertura". Una serie di controlli presso tutti i principali parchi e piazze del centro e di scuole superiori ha consentito di denunciare all'autorità giudiziaria tre persone (di cui due italiani) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di segnalare al Commissariato del governo 17 persone (tra cui sei minori) come assuntori. Sono state controllate anche alcune persone straniere, prive di permesso di soggiorno, nei cui confronti sono state avviate le procedure per l'espulsione mediante la Questura, e comminate, sempre con la Polizia locale, diverse sanzioni per ubriachezza, consumo di alcolici in aree pubbliche e trasgressioni varie al regolamento di polizia urbana, con emanazione di un Daspo urbano. (ANSA).