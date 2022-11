Covid: 276 nuovi contagi in Trentino, 45 pazienti ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 23 NOV - Il report giornaliero sulla diffusione del Covid-19 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non riporta nuovi decessi per coronavirus in Trentino.

I casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 276, di cui tre rilevati con i tamponi molecolari (su 174 test effettuati) e 273 con gli antigenici (su 1.622 test effettuati).

I pazienti ricoverati in ospedale risultano 45, di cui uno in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 14 dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati al a quota 1.279.632, di cui 429.290 seconde dosi, 342.997 terze dosi e 56.246 quarte dosi. (ANSA).