Covid: 2 morti e 223 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Ancora due decessi per il Covid-19 vengono segnalati in Alto Adige dall'Azienda sanitaria provinciale. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.589. Inoltre, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 223 nuovi casi positivi: di questi 7 sono stati rilevati sulla base di 128 tamponi pcr e 216 sulla base di 1.274 test antigenici.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che è di 237 risulta in lieve crescita (più 6 rispetto ad ieri), mentre diminuisce il numero degli attualmente positivi in isolamento che sono 1.524 (69 in meno). I guariti sono 290 per un totale di 282.931. (ANSA).